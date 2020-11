Laranja Mecânica de Formigueiro vence em casa pela 1ª Copa Sul-riograndense Dalponte de Futsal

Na noite de domingo, dia 22, os times Laranja Mecânica Futebol Clube, de Formigueiro, e Independente, de Lavras do Sul se enfrentaram em uma partida da 1ª Copa Sul-riograndense Dalponte de Futsal, no Ginásio Municipal Seu Zeca, no município de Formigueiro. Em seu primeiro jogo em casa, o Laranja Mecânica mostrou sua força e garantiu sua primeira vitória no campeonato, com um placar de 4 a 3 contra o Independente.

No primeiro tempo as equipes empataram, com gols marcados por Humberto Machado e Wilke Ferreira pela equipe do Independente e Arthur Cardoso e Rafael Cassol pela equipe do Laranja Mecânica.

Já no segundo tempo, o Laranja Mecânica abriu vantagem marcando dois gols, um de Rafael Cassol e outro de Arthur Cardoso novamente. No final da partida, Wilke Ferreira marcou mais um gol pelo Independente, definindo o placar final da partida, Laranja Mecânica 4 x 3 Independente.

O Laranja Mecânica volta a jogar com a equipe Kamikaiser, de Santa Maria, em data a definir.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Equipe do Laranja Mecânica