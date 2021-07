Acompanhe ao vivo nesta quinta-feira, dia 29, o lançamento oficial do 36º Festival Internacional de Inverno da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Já nesta sexta-feira, dia 30, inicia oficialmente a 36ª Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto. Eventos ocorrem sem a presença de público e com transmissão via internet até o próximo domingo, dia 1º.

Eventos terão cobertura da Rádio Integração com transmissão no rádio pelo FM 98.5 e em live no Facebook.