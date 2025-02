Lançamento da 23ª Expoagro Afubra 2025 será dia 7 de março

O ato de lançamento da Expoagro Afubra 2025 será realizado no dia 7 de março, às 10h, com um encontro de autoridades, lideranças, patrocinadores e imprensa, no Espaço de Inovação do Agro, junto ao pórtico de entrada do parque de exposições. O lançamento, este ano, será mais amplo com autoridades e lideranças de mais de 180 municípios gaúchos sendo convidados. A tradicional palestra abordará a história dos 70 anos da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), que serão completados no dia 21 de março.

“Por ser um ano especial em que a Afubra completa 70 anos, queremos reunir os convidados num evento festivo. Para isso, estamos convidando prefeitos, secretários municipais de Agricultura, presidentes de Câmaras de Vereadores, chefes de escritórios municipais da Emater e presidentes de sindicatos Rurais e dos Trabalhadores Rurais, além de autoridades regionais, estaduais e nacionais, bem como lideranças do setor e a imprensa. Será um momento de falar sobre a Afubra e a feira e também de agradecer todo o suporte e apoio que recebemos na organização da Expoagro Afubra”, destaca Marco Antonio Dornelles, coordenador da Expoagro Afubra.

PATROCINADORES – A 23ª Expoagro Afubra tem como patrocinadores Ouro, Husqvarna, Sicredi, Syngenta, Sementes Estrela e Governo do Estado do Rio Grande do Sul; patrocinadores Prata, Banrisul, Massey Ferguson, Sicoob, Mondial Fertilizantes e Banco do Brasil, e patrocinadores Bronze, Máquinas Agrícolas Jacto, Mor, Unifertil e Growatt; patrocinadores do setor dos animais, Basso Pancotte e Supra; patrocinadores do Espaço da Inovação do Agro, BAT, China Brasil, JTI, Philip Morris; os apoiadores Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Prefeitura de Rio Pardo, Embrapa, Emater/RS-Ascar, Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Alliance One, Universal Leaf, UTC, ervateiras Valério e De Valérios. A Feira conta também com diversas parcerias com órgãos governamentais e entidades ligadas à pesquisa e ao desenvolvimento do setor rural.

Lançamento Oficial da Expoagro Afubra 2025

Data: 7 de março

Horário: 10h

Local: Espaço de Inovação do Agro, no Parque da Expoagro Afubra, Rincão del Rey, Rio Pardo/RS

Transmissão ao vivo pelo canal de YouTube afubravideos

SERVIÇO/23ª EXPOAGRO AFUBRA

Quando: 25, 26, 27 e 28 de março de 2025

Onde: Parque da Expoagro Afubra – BR 471, km 161, Rincão del Rey, Rio Pardo/RS

Horário: Das 8h às 18h, com entrada gratuita

Expositores: Mais de 500 empresas, instituições e entidades

Alimentação: Dois restaurantes com buffet, uma opção à la minuta e quatro lanchonetes

Estacionamento: Gratuito, com acesso interno

Informações:

Site: www.afubra.com.br

E-mail: expoagro@afubra.com.br



Atrações: exposição de máquinas e equipamentos, lavouras demonstrativas, dinâmica de máquinas, Dia do Arroz, piscicultura, exposição de animais (caprinos, ovinos, equinos, gado de corte e leite), Seminário de Turismo Rural, Fórum de Diversificação, palestras técnicas, energias renováveis, Quintais Orgânicos, Agroindústrias Familiares, Espaço da Inovação do Agro, exposição de hortaliças, Área Florestal, entre outras atrações.

Fonte: Afubra