Lançamento da 20ª Expoagro Afubra será dia 4 de março

A aguardada 20ª Expoagro Afubra, maior feira do Brasil voltada à agricultura familiar, terá seu lançamento oficial realizado no dia 4 de março, a partir das 11 horas, no Centro Vocacional Tecnológico da Diversificação da Fumicultura do Vale do Rio Pardo (CVT), localizado no Parque de Exposições da Feira, em Rio Pardo/RS. O tradicional lançamento, devido à pandemia da Covid-19, será restrito há pouco mais de 120 convidados, de forma presencial. Porém, será transmitido, ao vivo, pelo canal de youtube e facebook.

“Faremos o nosso lançamento com todos os cuidados para a segurança e proteção dos nossos convidados. Por isso, optamos por fazer o evento com poucos convidados presenciais e, aproveitando a tecnologia, vamos transmitir ao vivo. Depois de dois anos sem podermos realizar a nossa Feira, estamos otimistas e animados por poder levar informação ao nosso público e sermos lugar de debate sobre assuntos de interesse do produtor rural”, destaca Marco Antonio Dornelles, coordenador da Expoagro Afubra.

O lançamento oficial terá a palestra do vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho Lopes, que falará sobre “A imagem do produtor rural no pós-pandemia – a busca de sustentabilidade ambiental e desenvolvimento econômico”.

PATROCINADORES – A 20ª Expoagro Afubra tem como patrocinadores Ouro, Husqvarna, Sicredi, Syngenta e Banrisul; patrocinadores Prata, Massey Ferguson, Yara Brasil Fertilizantes e Cresol, e patrocinadores Bronze, Máquinas Agrícolas Jacto, Mor e Sicoob; os apoiadores Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Emater/RS-Ascar, Prefeitura de Rio Pardo, Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), e Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, e demais apoiadores, Ouro Fino, Alliance One, CTA, JTI, Premium, Philip Morris, BAT, Universal Leaf e China Brasil Tabacos. A Feira conta também com diversas parcerias com órgãos governamentais e entidades ligadas à pesquisa e ao desenvolvimento do setor rural.

SERVIÇO:

Lançamento Oficial da Expoagro Afubra 2022

Data: 04 de março

Horário: 11 horas

Local: CVT – Parque de Exposições da Feira – Rio Pardo/RS

Transmissão ao vivo pelo youtube e facebook

Fonte: Afubra