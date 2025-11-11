Lançado o concurso: “A casa e o comércio mais natalinos de Nova Palma”

O município de Nova Palma, por meio do Departamento de Cultura e Turismo e da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acis), lançou a 1ª edição do concurso “A casa e o comércio mais natalinos de Nova Palma”.

O concurso tem o objetivo de estimular uma decoração natalina especial no município a partir da população, fortalecendo o senso de comunidade, a cultura e o turismo no município na celebração desta data, com a premiação das residências e dos comércios de Nova Palma com a melhor decoração de Natal.

Entre os critérios, está a maior visibilidade da decoração, a criatividade empregada e a harmonia do conjunto. Serão premiadas as três residências e três comércios de Nova Palma, selecionados por meio de jurados convidados de fora do município. A premiação será em dinheiro.

As inscrições iniciam nesta quinta-feira, dia 13, e vão até o dia 12 de dezembro. A divulgação do resultado acontecerá no evento de Natal de Nova Palma, na rua coberta, no dia 21 de dezembro.

O regulamento do concurso e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.novapalma.rs.gov.br

Fonte: Prefeitura de Nova Palma