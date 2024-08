Lançado edital para certificação dos selos “Geoproduto”, “Parceiro” e “Amigo” do Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco

O Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco publicou nesta semana o presente edital 01/2024 de cadastramento para certificação e uso dos selos: “Geoproduto”, “Parceiro” e “Amigo” do Geoparque Quarta Colônia Unesco.

Os Geoparques são territórios, reconhecidos e certificados pela Unesco, nos quais a “memória da Terra” é preservada e utilizada de forma sustentável para gerar desenvolvimento para a comunidade. Nesse sentido, a Quarta Colônia, enquanto unidade territorial que abrange os municípios de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Silveira Martins, foi reconhecida pela Unesco como um Geoparque Mundial, graças ao conjunto único de características que a compõem. Agora, gerido pelo Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus), publicou o edital para fomentar os empreendimentos locais.

O edital tem como objetivo selecionar os interessados em usar os selos em seus produtos ou empreendimentos caracterizados como: “Geoproduto”, “Parceiro” e “Amigo”, com prazo de inscrições até o dia 19 de agosto.

Geoprodutos: São produtos com identidade local, elaborados dentro do Quarta Colônia Geoparque Mundial da Unesco.

Parceiros: São empreendimentos individuais ou não, obrigatoriamente localizados no território do Geoparque Quarta Colônia, regularizados conforme legislação pertinente que tenham no seu estabelecimento a produção ou venda de Geoprodutos e/ou desenvolvam atividades de cultura e arte, gastronomia, hospedagem, turismo e lazer, que ofereçam produtos ou serviços que pela sua origem e/ou características constituem referências relativas ao território da Quarta Colônia.

Amigo: São empreendimentos que divulgam o geoparque, podendo estar na Quarta Colônia ou em qualquer outro município.

