Lançada licitação para a construção da Creche de Silveira Martins

A Prefeitura de Silveira Martins, por meio do Setor de Licitações e Contratos, lançou nesta semana o processo de licitação para contratar empresa que irá realizar a primeira etapa de construção da Creche Municipal.

A obra compreende novas salas e reforma do prédio atual, local que atualmente abriga a Câmara de Vereadores localizada na Rua José Pinton, nº 211, com 550,23 m² de área construída. O prazo de execução da obra deverá ser de no máximo 180 dias a contar da data de emissão da ordem de início dos serviços. O trabalho será executado em duas etapas: a primeira consiste em construir novas salas e a segunda será a reforma interna do prédio já existente.

Conforme a Prefeitura de Silveira Martins, o projeto de construção da Creche Municipal foi apresentado em reunião para setores da Vigilância Sanitária e Conselho Municipal de Educação, oportunidade que o investimento foi amplamente debatido pela Secretaria Municipal da Educação e Setor de Engenharia. Ainda segundo o Poder Executivo, a Câmara de Vereadores também deve iniciar em breve a obra de adequação do local ao lado da Unidade Básica de Saúde Dr. Custódio Motta Freitas, onde irá passar a funcionar a partir de 2022.

Os envelopes com as propostas das empresas serão recebidas e abertas no próximo dia 19 de novembro, às 9h, na Secretaria Municipal de Administração.

Com informações da Prefeitura de Silveira Martins.