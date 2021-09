Lançada campanha para calçamento da estrada até a Ermida São Pio

Lideranças políticas, empresariais e religiosas estiveram reunidas no último sábado, dia 25 de setembro, em Faxinal do Soturno, para o lançamento da campanha “Estrada Ermida São Pio: vamos calçá-la com amor”. A ação objetiva pavimentar toda a extensão do percurso, desde a saída do perímetro urbano até a sede do ponto turístico, no Cerro Comprido, que atualmente é de terra, proporcionando melhores condições de acesso aos visitantes.

O evento teve início às 11h, com uma missa na Ermida. Logo após, os cerca de 80 convidados foram recepcionados na Casa do Peregrino, para a solenidade de lançamento da campanha. Entre as autoridades presentes estiveram o senador Luis Carlos Heinze, o deputado estadual Beto Fantinel, o prefeito de Santa Maria, Jorge Pozzobom, o prefeito de Faxinal do Soturno, Clovis Alberto Montagner, o prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, o vice-prefeito de São João do Polêsine, Milvo Vizzotto e o empresário Gustavo Jobim, principal responsável pela iniciativa.

O presidente da Associação São Pio de Pietrelcina, Osvaldo Soldera, agradeceu a presença de todos neste primeiro passo da campanha e enfatizou a importância do acesso pavimentado, tendo em vista que a Ermida recebe visitantes de todo o país. O prefeito faxinalense Clovis Alberto Montagner afirmou que o calçamento é um desafio que, com a união de esforços do Poder Público, iniciativa privada e fiéis, vai qualificar o turismo de Faxinal do Soturno e da Quarta Colônia.

Conforme o engenheiro civil Paulo Soldera, responsável pelo projeto, são 36 mil metros quadrados de pavimentação. Como forma de iniciar a campanha, o empresário Gustavo Jobim fez a doação de um Fiat Mobi 0 Km, para ser sorteado em uma rifa. Segundo ele, serão disponibilizados 30 mil números, ao valor de R$ 25 cada. Doações também podem ser feitas através do PIX, para a chave CNPJ: 07.831.131/0001-60.

A venda da rifa deve iniciar logo. Serão realizados eventos em diversos locais, começando em Faxinal do Soturno, onde o carro será exposto e a rifa será comercializada. As datas serão divulgadas em breve.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno