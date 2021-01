Lançada a coletânea ‘Entre natureza e patrimônio cultural: as exuberâncias de Agudo, Nova Palma e Restinga Sêca’

Realizada na tarde desta quarta-feira, dia 20, o lançamento, em e-book, livro impresso e podcast, da coletânea ‘Entre natureza e patrimônio cultural: as exuberâncias de Agudo, Nova Palma e Restinga Sêca’.

A coletânea é resultado do projeto Ateliê de Textos Online Geoparque Quarta Colônia, desenvolvido através do projeto estratégico Geoparques, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria.

Em oficinas de produção textual na modalidade remota, estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental trabalharam com recursos linguísticos para construção de observações comentadas com temáticas relacionadas ao patrimônio natural e cultural da região da Quarta Colônia e também com técnicas de desenho criativo para ilustrar seus próprios textos.

A coletânea conta com a participação de Agudo, Nova Palma e Restinga Sêca.

Agudo: Thávyne Lívia Prade, Bruna Leticia Köhler, Letícia Koch, Eduarda Sophia Wachholz, Juliana Flores e Arthur Gräbner Pötter, das escolas Santos Reis, Olavo Bilac, Três de Maio e Alberto Pasqualini

Nova Palma: Pedro Augusto Klein, Caroline Barbieri, Eduardo Facco Severro, Maria Eduarda Espanevello, Felipe Müller Gehrke, Lana de Souza Ferreira e Samuel Facco, da Escola Ana Löbler

Restinga Sêca: Larissa Rodrigues dos Santos, Polana Fuzer, Ricardo Dotto, Andrey Brondani Machado, Manuela Bilhão e Matias Bolzan da Escola Dezidério Fuzer, de São Miguel.

Clique AQUI e acesse ao e-book.