Lançada a 8ª edição da ExpoRestinga

Sob o lema “Somos feitos de recomeços”, a 8ª ExpoRestinga foi lançada oficialmente durante a realização do Prêmio de Responsabilidade Fiscal 2025, ocorrido na noite desta quarta-feira, dia 1º, na sede da AABB.

O lema escolhido é uma ode à resiliência e a capacidade de recomeçar, exaltando a força do povo gaúcho e restinguense, não apenas em um momento delicado como as enchentes do ano passado, como também em diversas situações cotidianas.

Prevista para março, pela primeira vez a feira multissetorial de Restinga Sêca terá quatro dias, iniciando na quinta-feira, 19, e finalizando no domingo, 22.

A data foi escolhida, conforme anunciado previamente, para integrar o calendário do aniversário municipal que ocorre no dia 25 de março e também por apelo de grande parte dos feirantes à organização.

A 8ª edição da Expo é a décima quarta mostra comercial, industrial e de serviços, sendo 6 edições como FEICON e outras 7 já com a nomenclatura de ExpoRestinga. Em 2024, fatores econômicos decorrentes da tragédia climática impossibilitaram a realização da edição.

Em 2026, a ACI-CDL dá lugar à Associação Rural de Restinga Sêca, que será realizadora do evento, ao lado da Prefeitura. Presidida pelo Sr. Jaime Brum Carlos, a Associação foi representada no lançamento oficial pelo Cassiano Batista.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca