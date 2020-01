Ladrão perde documento com foto após furtar bar em São Sepé

Um caso inusitado aconteceu no começo da manhã do último domingo, 19, em São Sepé, depois que um bar foi arrombado na área central do município. O estabelecimento fica localizado na Rua Clemenciano Barnasque.

De acordo com os proprietários o forro do local foi utilizado pelo indivíduo para acessar o bar. Foram furtados bebidas, cigarros e alguns outros objetos. A surpresa, no entanto, veio quando foi localizado um documento com foto, supostamente do autor do furto, que deixou cair a carteira durante a ação.

O registro de trabalho externo no Presídio Estadual de São Sepé é emitido pela Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe) e demonstra que o suspeito cumpre pena no regime aberto.

Homem é suspeito de outros crimes

O indivíduo que aparece na foto da carteira é suspeito de cometer outro furto nos últimos dias. Ele teria sido flagrado por câmeras de segurança ao entrar nas dependências do clube Bento Gonçalves, na Praça das Mercês.

Ele invadiu o local na quinta-feira e acessou uma moradia aos fundos. Lá, furtou diversos objetos como cervejas e roupas. Segundo uma das vítimas o homem fez um lanche no local antes de sair.

Fonte: O Sepeense