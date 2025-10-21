Kits do Programa Mãe Gaúcha são entregues em Faxinal do Soturno

Nesta segunda-feira, dia 20, o Município de Faxinal do Soturno, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, finalizou as entregas dos kits do Programa Mãe Gaúcha, do Governo Estadual.

Nesta edição, 11 faxinalenses foram contempladas no Programa, que busca atender gestantes em situação de vulnerabilidade social, com intuito de fortalecer vínculos entre a mãe e o bebê por meio da entrega de itens essenciais para os primeiros dias de vida.

Os itens são entregues a gestantes, a partir da 28ª semana de gravidez, que estejam com o pré-natal em dia e sejam inscritas no Cadastro Único e no programa Bolsa Família. Cada kit do enxoval é composto por um cobertor, toalha de banho com capuz, casaquinho de moletom, macacões longos e curtos, bodyes, culotes, meias, além de uma bolsa maternidade.

As entregas iniciaram no mês de julho e foram realizadas pelo secretário municipal de Assistência Social, Antonio Marcos Martins Santos, e pela chefe de Departamento, Natiéle Bottega Zorzi.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno