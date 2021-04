Kits de Alimentação Escolar foram entregues em Nova Palma

Nos dias 5, 6 e 7 de abril foi realizada a primeira entrega de kits de alimentação escolar do ano de 2021, para alunos da rede municipal de Nova Palma que se apresentam em vulnerabilidade social. Os kits foram disponibilizados em forma de cestas básicas para os alunos.

Neste ano de 2021 foi mantida a modalidade de entrega a domicílio, para manter as famílias mais protegidas sem necessitar o seu deslocamento até a escola para retirar o kit.

Foi entregue um montante de 90 kits para as famílias dos alunos, contando para isso com a colaboração da Secretaria Municipal de Educação, Setor de Alimentação Escolar e direção das escolas.

Durante o período que irá decorrer a suspensão das alunas presenciais se fará a entrega dos kits para colaborar na alimentação dos alunos com a finalidade de reduzir os índices de fome e para melhorar a nutrição dos alunos em vulnerabilidade.

Fonte: Prefeitura e Nova Palma