Katia Helena Schlesner, de Paraíso do Sul, irá presidir o Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região

Nesta quarta-feira, dia 1º, a Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul deu posse aos novos eleitos no pleito de outubro do ano passado. Na ocasião, também foi escolhida a composição da nova Mesa Diretora que irá presidir os trabalhos neste ano de 2025 e que terá como presidente a vereadora Katia Helena Schlesner, ela que também irá comandar o Poder Legislativo da Quarta Colônia e Região (PLQCR).

Por meio de rodízio entre as Câmaras de Vereadores, desta vez Paraíso do Sul organizará a tradicional Marcha de Vereadores até Porto Alegre, que neste ano chega na 19ª edição. Em 2024, a Câmara de Vereadores de Pinhal Grande foi a organizadora do evento e como o vereador pinhal grandense Fábio Michelon foi reeleito para mais um mandato, ele também exercerá o cargo de vice-presidente do PLQCR

A entidade agrega 99 vereadores de 11 municípios que são: Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Ivorá, Nova Palma, Paraíso do Sul, Pinhal Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Silveira Martins.

Com informações de Gilberto Ferreira.