Juventude da Região Central do Estado marcou presença no Acampamento de Verão da Juventude do MDB

Reunida em Tramandaí no último sábado, dia 27, a Juventude do MDB gaúcho realizou o 17° acampamento de verão. Ao total, o encontro reuniu cerca de 350 filiados de todas as regiões do Estado.

A Região Central do Estado esteve presente liderada pelos presidentes municipais: Shaiane Grigoletto de Restinga Sêca; Pablo Milani de Formigueiro; Vagner Porto de Candelária; Fabiano Ehrhadt de Agudo e Pedro Stieler de Faxinal do Soturno.

O vice-presidente da Coordenadoria da Quarta Colônia, Pedro Stieler, ressalta a importância da mobilização da região para participação do evento. “É fundamental a participação da juventude na política, e o acampamento fortalece isso, além da integração e troca de experiências entre jovens de todo o Rio Grande do Sul. O acampamento também nos mostrou o caminho que o partido seguirá em 2022, e a Juventude tem papel importante nesta construção”.

Além disso, o presidente da JMDB-RS, Ivan Maurina, ressaltou ao lado do deputado federal Alceu Moreira e do presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, declarou que dali surgirá o candidato do partido ao Palácio Piratini. “Nesse palco não existe disputa, existe consenso “, opinou Ivan.

Atualmente, a JMDB-RS está organizada em mais de 100 municípios e é representada por sete prefeitos, sete vices e 225 vereadores.

Fonte: Coordenadoria da JMDB Quarta Colônia