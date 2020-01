Júri do caso Ediér Bernardini será no dia 28 de janeiro, em Agudo

Realizado na tarde desta terça-feira, 14, o sorteio dos 25 jurados para o Tribunal do Júri que ocorrerá no próximo dia 28 de janeiro referente ao caso Ediér Bernardini. O julgamento está marcado para iniciar às 10h, no Salão do Júri, no Fórum da Comarca de Agudo.

No ano passado, em duas datas, o Júri não ocorreu. Em 22 de outubro, foi transferido em razão da ausência do advogado e da acusada. Já no dia 26 de novembro, a ré passou mal e seu defensor abandonou o plenário após 11h de julgamento.

A Promotora de Justiça de Agudo, Daniela Sudbrack Gaspar Raiser, que atuará na acusação, espera que o Júri seja realizado, uma vez que em duas ocasiões não ocorreu. “A expectativa do Ministério Público é de que o Júri ocorra na data que está marcado. Desta vez, foi solicitada a presença de um defensor e um advogado dativo, que em caso de abandono da defesa de um dos réus, eles estejam à disposição”, destaca Daniela.

O empresário Ediér foi morto em 2012, no pavilhão da sua empresa, na localidade de Rincão do Mosquito, interior de Agudo. Na época, a investigação indiciou quatro pessoas.

Fonte: Rádio Alternativa