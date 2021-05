Junta Militar de Dona Francisca recebe visita técnica

Na tarde de 20 de maio, a Junta de Serviço Militar do município de Dona Francisca (JSM-186), recebeu visita de Orientação Técnica do Comando da 3ª Região Militar, com sede em Santa Maria. Estiveram realizando a inspeção o tenente Mauro Klein Paul, o tenente Maurício Dutra, e o sargento Humberto Oliveira da Silva.

Cabe lembrar que o alistamento militar deve ser realizado por todo jovem brasileiro, do sexo masculino, no período de 1º de janeiro até 30 junho do ano em que o cidadão completar dezoito anos, podendo ser realizado pelo site www.alistamento.eb.mil.br ou na Junta Militar do seu município. Caso esteja residindo no exterior, deverá procurar os consulados ou as embaixadas do Brasil.

Qualquer dúvida ou informações sobre o alistamento militar, procurar a Junta de Serviço Militar de Dona Francisca, situada no centro administrativo, na Rua do Comércio, ou através do fone: (55) 3268.1133/1578 – RAMAL 213.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca