Juíza Juliana Tronco Cardoso anuncia saída da Comarca de Restinga Sêca

Prestes a completar nove anos de atuação no município restinguense no próximo dia 24 de junho, a juíza Juliana Tronco Cardoso anunciou no início deste mês a sua saída da Comarca de Restinga Sêca.

Com um misto de emoção, gratidão e carinho pelas ações realizadas, a magistrada concedeu entrevista à Rádio Integração, quando anunciou que está deixando a Comarca de Restinga Sêca e passará a atuar na Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Leopoldo.

“São ciclos da vida que vão se fechando e outros se abrindo, pois já tenho 13 anos de magistratura e ainda estou na entrância inicial por uma opção, nunca havia me inscrito, pedido alguma promoção, e com o passar do tempo conseguimos avaliar que estava na hora de andar na carreira. Foi uma decisão familiar também, por conta de novos rumos pessoais com a família”, detalhou Juliana sobre sua decisão.

A data da saída da magistrada será definida nos próximos dias, bem como quem deverá assumir a vaga deixada por ela. Até lá, o trabalho segue normalmente no Fórum.

Questionada sobre momentos que marcaram a carreira profissional em Restinga Sêca, Juliana destacou: “Me marcou no município as ações que envolvem as crianças, pois nelas a gente deposita muita esperança. Teve uma situação de uma adoção que nós conseguimos fazer aqui de um bebê e aquilo é um dos pontos do trabalho que a gente quer levar, que marcam e que a gente sente que pode fazer a diferença positiva na vida das pessoas. Tenho a lembrança daquele dia, da entrega do bebê, que hoje está uma criança maior. Me emociono de lembrar disso e de termos consiguido realizar”.

Com a expectativa da saída para os próximos dois meses, Juliana já está vivendo o clima de despedida e de saudade. “Estou saindo daqui, mas com carinho muito grande, trabalho, amizades e parcerias que se formaram ao longo deste tempo e que, com certeza, irão permanecer. Estaremos sempre conectados e sempre pensando pelo melhor de Restinga Sêca”.