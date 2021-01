Jovem formigueirese apresenta trabalho valorizando a história do município

A jovem formigueirense, Larissa Vargas Teixeira, 21 anos, graduanda do sexto semestre do curso de Desenho Industrial da Universidade Federal de Santa Maria, apresentou na segunda-feira, dia 25, um trabalho valorizando a história do município.

O curso de Desenho Industrial da Universidade Federal de Santa Maria envolve uma ampla gama de laboratórios profissionalizantes que permitem aos graduandos uma formação em diversas especialidades. Dentre estes laboratórios está o de Superfície, coordenado pela professora Drª. Marilaine Pozzatti Amadori, este é caracterizado por entender e construir saberes sobre Design de Superfícies. Objetiva a criação e desenvolvimento de projetos, bem como suas possibilidades e aplicabilidades, além de contribuir para o desenvolvimento de competências artísticas, criativas e inovadoras nesta especialidade.

Os projetos apresentados na segunda-feira, dia 25, tiveram o objetivo de proporcionar o desenvolvimento do potencial criativo dos alunos do respectivo laboratório, através da elaboração de projetos com base em temas geradores extraídos do contexto cultural e ambiental local de um território. Foram apresentados projetos que envolvem os contextos culturais da UFSM, de Santa Maria e, por fim, o contexto cultural de Formigueiro.

Neste último, denominado ‘Gravuras da Terra Fofa’, a ideia foi contar um pouco da história do município a partir de marcos culturais simbólicos que foram trabalhados através de ilustrações digitais para uma linha de produtos que valorizassem a história do município.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro