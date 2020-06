Jovem fica ferido em acidente de trânsito na ERS-149, em Restinga Sêca

Um jovem de 21 anos ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito na ERS-149, em Restinga Sêca, na madrugada deste domingo, dia 7. De acordo com o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, o fato ocorreu pouco depois da meia-noite, na altura do Km 122 da rodovia, próximo ao trevo de acesso à localidade de Santuário.

No momento do acidente, o jovem – que conduzia um Gol – trafegava no sentido São João do Polêsine – RSC-287. O condutor, que estava sozinho, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e bateu contra um barranco. Ainda conforme o Batalhão Rodoviário, a pista estava molhada.

Ele sofreu lesões graves e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Restinga Sêca, que o encaminhou ao Hospital Universitário de Santa Maria (Husm).

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, o jovem está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta e seu estado de saúde é grave.

Fonte: Diário de Santa Maria