Jovem é detido por suspeita de trocar cheque clonado em Faxinal do Soturno

A Brigada Militar realizou na manhã desta quinta-feira, dia 2, a prisão de dois homens em frente de uma agência bancária no Centro de Faxinal do Soturno. Eles eram suspeitos de integrarem uma quadrilha que estava trocando cheques clonados no município.

Conforme a ocorrência, a Brigada Militar recebeu a informação de que criminosos iriam realizar na manhã de ontem a troca de um cheque clonado em um banco na Av. Vicente Pigatto. Diante do comunicado, os policiais conseguiram realizar a abordagem do acusado no momento do fato. Além disso, um segundo suspeito foi preso nas imediações da instituição financeira. O crime já havia sido praticado no dia anterior, quando três cheques clonados de um correntista faxinalense foi trocado.

Os presos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia para prestarem depoimento. Com as informações, a polícia verificou que o rapaz que trocou o cheque é funcionário de uma empresa de tele-entrega de Santa Maria, o qual estava apenas prestando serviço e não estaria envolvido no golpe. Já o segundo acusado, de 27 anos, natural do Paraná e morador do município de Itajaí, Santa Catarina, seria o suspeito de ter contratado o motoboy para fazer o serviço bancário.

Durante o depoimento, a polícia descobriu que ele estaria agindo com um comparsa que estava em um hotel no Centro de Santa Maria. Em razão da informação, foi realizada diligência no local indicado, porém o acusado não estava mais hospedado.

Ao final da ocorrência o motoboy foi liberado por não estar envolvido com o crime. Para o outro rapaz, que é suspeito de integrar uma quadrilha com sede em Santa Maria, foi registrado a ocorrência policial, liberado por não ser preso em flagrante de posse do cheque clonado e irá responder pelo ato judicialmente. A Polícia Civil irá investigar o fato.