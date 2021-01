José Paulo Salerno e Sinval Gressler são reeleitos para a presidência da Cotrisel

Na tarde de quarta-feira, dia 27 de janeiro, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda. – Cotrisel. Com a presença de cerca de 70 pessoas, entre associados e colaboradores, o evento aconteceu na Associação dos Funcionários da Cotrisel, em São Sepé, seguindo todas as medidas de proteção em relação a pandemia de Covid- 19.

Conforme o protocolo, o presidente da Cotrisel, José Paulo Salerno, realizou a abertura com a leitura do Relatório da Diretoria e dos agradecimentos referentes à gestão do triênio 2018/2020, agradecendo a confiança depositada nos anos de trabalho desempenhado pela diretoria. Em seguida, o diretor administrativo, Paulo Santos apresentou o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do exercício de 2020, sendo assim acompanhado pelos presentes no Relatório de Gestão impresso, recebido no início da assembleia. Glaucio Vaz Pires, relator do Conselho Fiscal 2020, apresentou o parecer do Conselho Fiscal e o diretor administrativo, Paulo Santos apresentou o Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis.

Na oportunidade, houve a eleição da chapa única concorrente do Conselho Administração (veja abaixo), com reeleição de José Paulo Kraemer Salerno como presidente e Sinval Albino Neves Gressler como vice-presidente e a aprovação por unanimidade das seguintes pautas: balanço patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício de 2020, distribuição das sobras e honorários da diretoria e conselheiros para 2021. Foram eleitos também, os novos membros do Conselho Fiscal e Conselho de Núcleos.

A Assembleia marcou o encerramento das reuniões dos Núcleos Cooperativos, realizadas de 19 a 21 de janeiro. No total, aconteceram cinco reuniões, com redução de público presencialmente. Todas as reuniões de núcleo, inclusive a Assembleia Geral, foram transmitidas em formato de live no Facebook da Cotrisel.

Conselho de Administração 2021/2023

José Paulo Kraemer Salerno – Presidente

Sinval Albino Neves Gressler – Vice-presidente

José Luiz Furlan Roso – Restinga Sêca

Moacir Moisés Milanesi – Restinga Sêca

Mauro José Oliveira Aires – São Sepé

Mauro Dari Bartmann – São Sepé

Paulo Fernando Sbicigo – São Sepé

Ivan Schroder Bordignon – Formigueiro

Gilseu Cassol Silveira – Formigueiro

Arno do Carmo Pinheiro – São Pedro do Sul

Sinval Scherer Martins – Vila Nova do Sul

Conselho Fiscal 2021/2022

Membros efetivos: Adriana Nunes Roso – Restinga Sêca, Sinval Evangelho – São Sepé e Naivel Schirmann Martins – Formigueiro

Membros suplentes: Alan Tiago Gai – Restinga Sêca, Eduardo Shaaf Souto – São Sepé e Bruno Boemo Wegner – Formigueiro.

Presidente do Conselho de Núcleos

Gilmar Oliveira da Silva – Núcleo Passo dos Leite / Vila Nova do Sul

Fonte: Cotrisel