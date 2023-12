Jantar Baile encerra o ano do Projeto Viva em Movimento de Faxinal do Soturno

Na noite da última quinta-feira, dia 7, o projeto “Viva em Movimento” da Assistência Social de Faxinal do Soturno realizou um jantar baile de encerramento das atividades do ano. O evento aconteceu no Salão Comunitário da Santo Antônio.

O evento animou a noite com o desfile e torcida para escolha da Rainha e da Princesa do projeto “Viva em Movimento”. Inicialmente, o público assistiu a um vídeo de retrospectiva dos momentos de 2023 do projeto.

O Secretário Municipal de Assistência Social, Eduardo Prestes agradeceu a presença dos grupos e comentou sobre a importância desse projeto e dos serviços prestados pela Assistência Social levando mais qualidade de vida para os idosos, uma vez que há um aumento do número desse público em Faxinal do Soturno.

O Prefeito Clovis Alberto Montagner enfatizou a importância da vida ativa para alcançar a longevidade com saúde e alegria e parabeniza o grupo pela energia e a vontade de viver que contagia a todos.

As nove candidatas representaram as diversas comunidades do Município. Em desfile coletivo e individual, elas foram avaliadas por cinco jurados, em quesitos como espontaneidade e carisma, interação com o público e com os jurados, simpatia e beleza, postura e elegância, charme e desinibição. Ao final, Gema Zenobia Bulegon foi eleita segunda Princesa – representando Santos Anjos, Dinara de David primeira Princesa – representando a turma do Centro – e Elisabete Quadros a Rainha – representando a Medianeira. A Miss Simpatia foi a Maria Narciso dos Santos – representando a Linha Guarda Mor -, escolhida pela torcida.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno