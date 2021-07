Jacuí, interior de Restinga Sêca, terá filtro para controle do excesso de ferro na água

Assinado nesta segunda-feira, dia 12, o contrato para aquisição do sistema de remoção do excesso de ferro da água, que será instalado na localidade de Jacuí, interior de Restinga Sêca. O projeto piloto é uma parceria da Prefeitura com a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). O filtro vai atender as famílias de Jacuí, que sofrem há anos com esse problema.

“Já temos um projeto em parceria com a Unisc, em São Sebastião, que diminuiu o excesso de flúor na água. Em Jacuí o problema é o excesso de ferro. A instalação desse filtro permitirá que as famílias tenham da água potável em suas torneiras”, destacou o prefeito Paulinho Salerno.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca