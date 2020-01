Já está disponível o Calendário de Eventos 2020 de Nova Palma

Já está à disposição da comunidade, o Calendário de Eventos 2020 de Nova Palma.

O folder pode ser retirado pelos interessados na Prefeitura Municipal, junto ao Departamento de Cultura e Turismo. Exemplares do material também serão deixados à disposição das comunidades do interior na caixa de correspondência das mesmas na Paróquia do município.

O calendário estará disponível para visualização também no site da Prefeitura Municipal. A versão digital é passível de atualização ao longo do ano, caso necessárias alterações por parte dos realizadores dos eventos.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma