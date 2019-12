Ivorá unindo forças contra o mosquito Aedes

No dia 10 de dezembro, a Secretaria de Saúde de Ivorá, promoveu uma Mobilização Municipal no perímetro urbano, referente ao Dia “D” no combate ao mosquito Aedes Aegpti.

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde, do Comitê Municipal de Enfrentamento do mosquito Aedes, Emater/Ascar e demais secretarias municipais, caminharam pelas ruas, avenidas e terrenos públicos, recolhendo lixo como plásticos, garrafas, tampinhas, latinhas, entre outros objetos.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jordano Moro, cada morador vai colaborar revisando seus domicílios, pátios e terrenos, eliminando os possíveis criadouros do mosquito. “Nesta luta, é muito importante que toda a população participe”, diz o secretário, Jordano Moro.

Saiba mais: A Dengue, Chikungunya e Zica, são doenças transmitidas pela picada do mosquito Aedes Aegpti. Sendo que estas doenças trazem sérios danos a saúde humana, podendo levar a morte ou deixando seqüelas irreversíveis como a microcefalia.

O mosquito Aedes Aegpti, normalmente é encontrado dentro das residências ou seus arredores e procurando locais, onde possam ficar alojados e protegidos.

Ele procura lugares com depósito de águas paradas para depositar seus ovos, e dar continuidade ao ciclo de vida da sua espécie. Os terrenos, pátios e residências são de responsabilidade de seus moradores ou proprietários de mantê-los e livre de materiais que possam acumular água.

Fonte: Prefeitura de Ivorá