Ivorá terá pesquisa sobre descendentes italianos

O prefeito de Ivorá, Ademar Binotto, juntamente com o secretário de Saúde, Jordano Moro, o médico, Irineo Mariotti e o professor Ademir Cargnelutti, receberam ainda no mês de dezembro, a visita do professor, José Zanella, do Círcolo Friulano da Associação Italiana de Santa Maria (AISM); de Giorgia Girotto, da Universidade de Triestre, Itália, pesquisadora e bióloga do Hospital Genética Médica desta instituição e Enrico Balli, diretor de Comunicação desta Universidade.

Conforme o prefeito, a visita teve como finalidade, oferecer um Estudo e Pesquisa de Dados, referentes aos descendentes de italianos, chegados aqui a partir de 1883. “O público específico são os descendentes da Região de Údine, isto é os friulanos ou Furlan. Serão avaliados aspectos auditivos, do paladar, olfato, saliva ou sangue para descobrir o DNA de cada indivíduo e comparar com os friulanos que lá residem”, explica, acrescentando que será uma pesquisa sigilosa e com este método moderno apontar as causa de determinadas enfermidades e como tratá-las.

É o primeiro Estudo desta envergadura, realizada pela Comunidade Científica de Triestre na América Latina e terá o acompanhamento da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

A Pesquisa deverá acontecer em março e abril de 2020, sendo que a Administração Municipal deverá disponibilizar o transporte da população nos dias agendados. Virão de oito a 10 profissionais da Universidade de Tristre. A Administração Municipal deverá disponibilizar ainda o espaço físico (salas) para o desenvolvimento das coletas de dados e exames. “A importância da pesquisa reside, não apenas em identificar o DNA, mas de mostrar as tendências para as mais variadas doenças, especialmente o Câncer, a Hipertensão, o Diabetes, a Obesidade e o Alzheimer”, finaliza.

FRIULANOS – Famílias Simonetti, Fagan, Gubiani, Gargnelutti, Copetti, Londero, Moro, Venturini, Brondani.

Fonte: Prefeitura de Ivorá