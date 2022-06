Ivorá sediará nesta quarta-feira Reunião Técnica sobre Erva-mate

Nesta quarta-feira, dia 8, será realizada uma Reunião Técnica sobre Erva-mate a partir das 9h30min no município de Ivorá. Promovida pela Emater/RS-Ascar, a programação consiste em palestras pela manhã na Câmara de Vereadores e, à tarde, uma visita técnica à propriedade rural de Maurício Marcon, na localidade de Piruva.

Pela manhã o evento trabalhará temas como as experiências gaúchas de fabricação artesanal de Erva-mate, casos de sucesso de legalização e comercialização que será ministrado pelo assistente técnico regional Ilvandro Barreto de Melo, do escritório regional de Passo Fundo, condições básicas para formalização/legalização de agroindústrias ervateiras com produção artesanal/tradicional proferida pelo assistente técnico regional Eduardo Gelain.

Na parte da tarde ocorrerão atividades de campo na propriedade de Maurício Marcon, localidade de Piruva, sobre o manejo da cultura da Erva-mate que será executado pelo chefe de escritório de Ivorá, Nilmar Stefanello, e pelo supervisor regional Gilmar Deponti.

Fonte: Emater/Ascar