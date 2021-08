Ivorá sedia oficina de Frutíferas Nativas

A oficina de Frutíferas Nativas “Sabor e Saúde da Mata Atlântica” foi promovida, em Ivorá, na última terça-feira, 24, na Sace Ivorense.

Conforme a dirigente do Núcleo Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, Edicléia Cherobini, o projeto é desenvolvido em parceria com o Núcleo de Estudos de Áreas Protegidas (NEAP), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM); Curso em Tecnologia em Alimentos e o Geoparque Quarta Colônia. “Na Oficina foram usadas as espécies Uvaia (feito geléia); Jaboticaba (bala) e Aroeira Vermelha (barra de cereal)”, informa Edicléia.

O Projeto tem objetivo de divulgar e valorizar, tanto a importância como o potencial sócio-econômico das espécies frutíferas nativas da Região Central do Rio Grande do Sul. “Alem disso busca informar seus usos em receitas que oferecem a Saúde da Floresta em sua mesa”, explica a secretária.

A Oficina foi ministrada pela professora, Suzane Marcuzo do NEAP e Marisilvia, do Curso de Tecnologia de Alimentos.

Participaram do treinamento cerca 20 pessoas, que receberam uma “bag” retornável com uma pintura a mão das espécies trabalhadas.

O evento contou ainda com a presença do prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin e a secretária Municipal de Educação, Inês Pase; entre outros.

Fonte: Prefeitura de Ivorá