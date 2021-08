Ivorá sedia debate sobre o turismo

A Prefeitura de Ivorá promoveu na última terça-feira, dia 3, o Encontro sobre Turismo. O evento aconteceu na Câmara de Vereadores e reuniu donos de atrativos, restaurantes, comerciantes e demais integrantes da cadeia do turismo do Município.

Palestraram e se utilizaram de relatos o gestor ambiental e Agente de Turismo, Ricardo Assumpção dos Santos; o proprietário da Fazenda Tropeiro Camponez, em Passo Fundo, Carlos Leandro Lacourt; e o empresário na área de turismo, Vilto Gasparin de Bairro.

Entre os temas debatidos esteve o turismo, ferramenta de desenvolvimento e inclusão, como enquadrar um município do Mapa Turístico e Voucher Único que é o principal instrumento de controle e ordenamento da atividade turística em Bonito, MS. Segundo apresentado, ele é um documento fiscal que garante o controle, on-line, do número de pessoas por atrativo turístico e o pagamento devido do imposto.

Para a dirigente municipal do Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo, Edicléia Cherobini, o evento faz parte de uma caminhada, iniciada no turismo de Ivorá, na qual trazer o conhecimento para os proprietários é muito importante no sentido de passarem a acreditar que é possível agregar valores as propriedades, diversificando e utilizando os seus atrativos turísticos.

O prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, manifestou o apoio da Administração Municipal e que está empenhado em dar todo o suporte necessário às ações no que se refere ao desenvolvimento do turismo no município.

O encontro contou com a parceria da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), que também esteve presente, onde participou ainda o vice-prefeito de Ivorá, Jordano Moro; a presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur), Jaqueline Barbosa; o vice-presidente, Demir Quatrin; entre outros.

Fonte: Prefeitura de Ivorá