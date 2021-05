Ivorá: Recuperação do Acervo de Alberto Pasqualini em andamento

No dia 27 de abril, estiveram reunidos o professor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Augusto Cezar Brito; a dirigente Municipal de Cultura, Desporto e Turismo de Ivorá, Edicléia Iensen Cherobini; a secretária Municipal da Educação, Inês Pase; a coordenadora Pedagógica da Secretaria de Educação, Denise Bisacotti, e a arquivista, Gilvane Pase Dal Ross, voluntária do Projeto.

Conforme Edicléia, na oportunidade o professor Augusto expôs sobre o andamento dos trabalhos de recuperação do acervo de Alberto Pasqualini, cujo arquivo pessoal foi organizado pela esposa do titular, Suzana Pasqualini, e possui um instrumento de pesquisa denominado “Vida e Obra de Alberto Pasqualini”, que funciona como uma ferramenta de auxílio na recuperação das informações contidas no acervo.

“O arquivo pessoal de Pasqualini encontra-se, atualmente, no Prédio da Administração Municipal de Ivorá, que recebeu o acervo em 1999, juntamente com alguns móveis de sua residência do Rio de Janeiro e estão expostos na casa onde ele nasceu, permanecendo até os sete anos de idade”, explica a dirigente.

Em 2019 a Administração Municipal de Ivorá firmou uma parceria com a UFSM para a realização do tratamento técnico adequado e tornar acessíveis os documentos. “As informações contidas no acervo correspondem a dados políticos, sociais e culturais da época em que eles foram produzidos e possuem importância social e memorialística. O trabalho foi motivado também pela oportunidade de divulgar a obra de Alberto Pasqualini. A cidade de Ivorá se orgulha de ser a cidade natal deste senador da República e quer exaltar a sua figura, fazendo com que mais pessoas saibam quem foi e qual a sua relevância histórica”, finaliza Edicléia.

Fonte: Prefeitura de Ivorá