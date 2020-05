Ivorá recebe protetores faciais

A Secretaria de Saúde de Ivorá recebeu a doação de protetores faciais. Conforme o titular da Pasta, Jordano Moro, os protetores foram viabilizados através do Projeto da Frente de Desenvolvimento Tecnológico à Saúde (FDTECS), constituída em Santa Maria, em março de 2020, inicialmente agregando profissionais da Saúde, professores e alunos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da Universidade Franciscana e representantes do Poder Público.

O objetivo do Projeto, segundo a estudante de Engenharia Biomédica na Universidade Franciscana e membro da FDTECS, Helena Oliveira Bertolino, é solucionar o problema da falta de alguns dos recursos tecnológicos necessários à área de Saúde para o enfrentamento da Pandemia do Covid-19. “Dentre os problemas mais preocupantes estava a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s), principalmente nas instituições públicas”, explica Helena, acrescentando que essas ações passaram a ser desenvolvidas em parceria com dois projetos dos quais participavam membros da FDTECS: o Projeto Hígia e o Projeto de desenvolvimento de protetores faciais, apresentado pelo Colégio Técnico de Panambi.

Até esta semana foram entregues 3.597 protetores faciais para 22 municípios do Rio Grande do Sul.

SERVIDORES E PACIENTES PROTEGIDOS: A Secretaria de Saúde de Ivorá, adquiriu, recentemente, 800 máscaras. Conforme Jordano o objetivo foi doar aos servidores municipais e aos pacientes, que se deslocam do Município, através do transporte oferecido pela Secretaria. “Nosso intuito é a prevenção e o cuidado; seja de nossos servidores públicos, bem como de nossos pacientes”, finaliza o secretário.

Fonte: Prefeitura de Ivorá