Ivorá recebe doação da Cotrijuc

O prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, recebeu, na última sexta-feira, dia 12 de março, a doação de leite em pó da Cooperativa Agropecuária Júlio de Castilhos (Cotrijuc).

Segundo a Cooperativa a doação, de cerca de meia tonelada, foi distribuída entre os municípios em que atua: Júlio de Castilhos, Quevedos, Pinhal Grande, Ivorá e São Martinho.

O ato ocorreu em frente a Cotrijuc (sede), respeitando as normas de distanciamento e contou com a presença do presidente da cooperativa, Caio Cezar Vianna e do vice-presidente, Estanislau Bertoldo de Quevedo.

O ato é comemorativo aos 71 anos de história da Cotrijuc e conforme a Cooperativa, neste ano de 2021, apesar de um ano atípico e de mudanças, não faltou motivos para comemorar, pois são tantos serviços prestados à agricultura gaúcha e brasileira, bem como ao desenvolvimento da comunidade local.

O presidente, Caio Vianna, enfatizou a importância da cooperativa e dos trabalhos que realiza nos municípios da sua área de atuação, bem como, a doação realizada como forma de colaborar com as comunidades.

O prefeito, Saulo Piccinin, agradeceu a doação da Cotrijuc, afirmando que será muito útil para a população mais carente do município.

O chefe do Executivo Ivorense recebeu a doação, acompanhado do vice-prefeito, Jordano Moro e da primeira-dama, Alissandra Piccinin.

Fonte: Prefeitura de Ivorá