Ivorá recebe comitiva do Sebrae RS para implantação da Sala do Empreendedor

Ainda no último mês de dezembro, a Prefeitura de Ivorá recebeu a visita da comitiva do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) para tratar da implantação da Sala do Empreendedor no Município. O espaço será fruto de uma parceria entre o Sebrae e a Administração Municipal, com o objetivo de oferecer atendimento especializado e simplificado aos cidadãos que desejam abrir ou regularizar seus negócios.

A comitiva estava composta por Marcus Guazzelli, gerente regional do Sebrae, Michel Kesseler, analista de Articulação Territorial do Sebrae, e Andrea Capssa, analista de Relacionamento do Sebrae.

A Sala do Empreendedor reúne, em um único local, diversos serviços voltados para quem busca empreender. Entre os principais benefícios estão o incentivo à formalização de negócios informais, apoio na abertura de novas empresas e atendimento exclusivo para Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Com essa iniciativa, Ivorá reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável, criando oportunidades e fortalecendo o ambiente de negócios locais.

Os integrantes do Sebrae foram recebidos pelo prefeito de Ivorá, Josemar Zorzi Osmari; o vice-prefeito, Edemilson Pissinin e o secretário Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, Ricardo Bertoldo; além do vereador Ivair Maziero.

Fonte: Prefeitura de Ivorá