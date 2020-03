Ivorá realiza festa em honra a São José, no domingo

O município de Ivorá realiza neste domingo, dia 15 de março, a tradicional festa em honra a seu padroeiro São José. As festividades têm como tema: ‘São José a servido da vida’.

A programação do tríduo preparatório será às 20h. Nesta quinta-feira, dia 12, com missa e procissão luminosa. Na sexta-feira, dia 13, terá bênção do Santíssimo. E no sábado, dia 14, Terço de Reflexão.

No domingo, dia 15, a programação inicia às 10h com a imagem do Padroeiro São José pelas proximidades, com três momentos de reflexão. Às 10h30min será celebrada missa festiva na Igreja Matriz. Ao meio-dia haverá almoço, e à tarde, bingo beneficente com ótimos prêmios.