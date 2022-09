Ivorá realiza formatura do Proerd

Aconteceu na tarde do último dia 6 de setembro, em Ivorá, a solenidade de entrega dos certificados aos 107 alunos concluintes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), bem como das camisetas personalizadas que foram doadas por vários patrocinadores e com colaboração dos familiares.

O evento foi realizado na Câmara de Vereadores – “Plenário Adão Neves” e contou com a presença do prefeito Saulo Piccinin, da secretária municipal de Educação Inês Simonetti Pase, soldado Celber Rossatto, da Brigada Militar, e sargento Jair, da Brigada Militar de Faxinal do Soturno, diretoras das Escolas Municipais e Estadual e os familiares dos alunos.

O programa envolveu os alunos de 1º ao 5º Ano e também do 7º Ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual de Educação Básica Padre Pedro Marcelino Copetti e Escolas Municipais de Ensino Fundamental David Simonetti, Duque de Caxias e Victor Waihrich.

O Proerd foi ministrado pelo soldado Mendes da Brigada Militar de Ivorá e teve por objetivo prevenir o uso indevido de drogas entre crianças e adolescentes, alicerçada na união de esforços entre a polícia militar, escola, família e comunidade.

Os alunos Lucas Dalla Mea Quatrin, Giovana Cherobini, Haggata Raquel dos Santos e Marize Dal Bem Londero, alunos dos 5º Anos, foram premiados com medalha pelas melhores redações produzidas referente o programa. Como demonstração do aprendizado com o curso Proerd, a turma dos formandos cantou e dançou ao som da música do programa. Para encerrar a comemoração, aconteceu uma confraternização entre os formandos e que contou com a presença do sascote do Proerd, o Leãozinho.

O evento fez parte da programação da 34ª Semana da Pátria de Ivorá.

Fonte: Prefeitura de Ivorá