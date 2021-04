Ivorá: Prefeito e vice vistoriam obras

O prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin e o vice-prefeito, Jordano Moro, estiveram vistoriando algumas ações da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

Entre as obras visitadas, esteve a galeria de água pluvial, que está sendo construída na Rua Pinto Bandeira. “Esta obra tem o custo de R$ 92.476,25; oriundo com recursos próprios do Município”, informa o prefeito.

Os gestores visitaram ainda a Comunidade da Linha 1, interior de Ivorá, na qual estava sendo feita a retirada de cascalho para ser aproveitado em melhorias das estradas do município. “Estamos fazendo também a reabertura de algumas estradas, com podas para dar uma melhor visibilidade aos agricultores”, explica o prefeito

A Secretaria de Obras também está trabalhando no patrolamento e abertura das estradas gerais e, começando os acessos secundários e entrada das propriedades. “No momento os trabalhos estão sendo realizados na Linha Simonetti e Linha Cinco”, finaliza Saulo.

Fonte: Prefeitura de Ivorá