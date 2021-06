Ivorá irá realizar novo plantio no Bosque da Memória

Na próxima sexta-feira, dia 4, às 14h, o Instituto MIRA-SERRA, a Prefeitura de Ivorá e o Núcleo de Estudos em Áreas Protegidas (NEAP) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) irão realizar o segundo plantio de árvores nativas no Bosque da Memória, em Ivorá.

Situado no Parque Natural Municipal Monte Grappa, o local une a beleza cênica singular com a religiosidade. A Via Sacra e uma capela em homenagem à Nossa Senhora Della Guardia, trazida da Itália em 1943, estão entre os atrativos.

Na atividade de plantios de espécies nativas, alusiva ao Dia da Mata Atlântica (27/5) e ao Dia do Meio Ambiente (5/6), serão homenageados ambientalistas, cujas vidas foram ceifadas pelo Covid-19, assim como será uma oportunidade de lembrar a biodiversidade impactada durante a pandemia.

O Bosque da Memória resulta da parceria entre Instituto MIRA-SERRA, município de Ivorá e NEAP-UFSM. Segundo a bióloga Lisiane Becker, coordenadora-presidente do Instituto MIRA-SERRA, o plantio de espécies nativas no local é importante para a conservação do ecossistema presente no município (Floresta Estacional Decidual), associada à pressão antrópica na Mata Atlântica. Ela destaca ainda as entidades idealizadoras da campanha nacional, coletivos dos quais a MIRA-SERRA faz parte. “A qualidade do meio ambiente está diretamente relacionada com a qualidade de vida humana como, lamentavelmente, se comprova com este triste momento no planeta”, pontua.

Bosques da Memória

Lançada em dezembro 2020, a campanha é uma promoção da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), rede de ONGs da Mata Atlântica (RMA) e Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, entre outras entidades, marcando o início da Década de Restauração de Sistemas 2021/2030 – declarada pela ONU.

O objetivo principal da campanha Bosques da Memória é plantar árvores e recuperar florestas, “como um gesto simbólico em homenagem às vítimas da Covid-19 e em agradecimento aos profissionais de saúde no Brasil”, refere o texto da campanha. Implantado em 4 de maio, o Bosque da Memória MIRA-SERRA visa reflorestar 2 hectares do Parque Natural Municipal Monte Grappa.

Fonte: Prefeitura de Ivorá