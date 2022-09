Ivorá forma condutores de Ecoturismo e Turismo Sustentável

A formatura das duas turmas do Curso Condutor de Ecoturismo e Turismo Sustentável, dentro do Programa Progredir Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco, no município de Ivorá, foi realizada no último dia 5.

O curso aconteceu mediante uma parceria entre a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), por meio da Pró-Reitoria de Extensão; o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável (Condesus) da Quarta Colônia; Geoparque Quarta Colônia Aspirante Unesco e Administração Municipal de Ivorá; através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação e Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Conviver de Ivorá; Secretaria Municipal de Educação e Núcleo Municipal de Cultura, Desporto e Turismo.

Conforme a titular da pasta da Assistência Social e Habitação, Tânia Cargnelutti, o curso foi ministrado pela professora doutora Cristina Cerezer e teve como finalidade capacitar pessoas interessadas em trabalhar no ramo do turismo e ecoturismo.

“Os 52 formandos receberam os certificados na Câmara Municipal de Vereadores, com a presença de várias autoridades, familiares e amigos”, destaca Tânia.

O prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, falou da alegria de estar participando deste momento tão emocionante, agradeceu a parceria da UFSM e o Condesus e que, com certeza, todos os conhecimentos que a professora Cristina ensinou fizeram com que Ivorá esteja ainda mais preparado para receber muito bem os turistas.

Fonte: Prefeitura de Ivorá