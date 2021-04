Ivorá é contemplado com Projeto “Resgate e Cultivo de Valores e Saberes e Padaria dos Sonhos”

“Resgate e Cultivo de Valores e Saberes: Uma Ação Multiprofissional ao Município de Ivorá e Padaria dos Sonhos”. Foram os dois projetos de Ivorá, selecionados entre os 72 da Fundação Antônio Meneghetti, para serem desenvolvidos no ano de 2021. Contemplados com o valor integral de R$10.000,00 cada Projeto, ambos tem como público alvo crianças e adolescentes.

O Projeto “Resgate e Cultivo de Valores e Saberes: Uma Ação Multiprofissional ao Município de Ivorá”, cadastrado pela Secretaria Municipal de Educação e que será desenvolvido em parceria com as secretarias municipais de Assistência Social e Habitação; Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Núcleo de Cultura, Desporto e Turismo, além de toda a Comunidade Escolar, agroindústrias do Município e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

Do plantio do alimento a sua utilização, da reciclagem, aproveitamento e conscientização no descarte de lixos e sua utilização no Meio Ambiente, embelezamento de espaços, resgate de receitas e saberes de Ivorá e sua materialização, fortalecimento de vínculos com a história do Município e os saberes da população, promoverão ações de grande impacto.

O Projeto Padaria dos Sonhos, da Igreja Assembleia de Deus, em parceria com a Assistência Social do Município, visa proporcionar ensinamentos de Confeitaria e Panificação para jovens em situação de vulnerabilidade social, promovendo a geração de renda, o fortalecimento do vinculo familiar, a garantia da autonomia e a permanência dos jovens no local onde vivem, a auto-estima e a formação de jovens empreendedores. As oficinas serão ministradas pelo pastor, Eduardo Sampaio, com auxilio de outros membros da Igreja. Este Projeto torna o jovem protagonista da própria história.

Os jovens participantes do Projeto serão selecionados com o auxilio da Assistência Social.

No dia 1° de abril, os membros das equipes de trabalho dos projetos; o prefeito, Saulo Piccinin e as representantes da Fundação Antonio Meneghetti, Monique Goulart e Juriane Nogueira, reuniram-se para dar inicio as atividades dos projetos.

Fonte: Prefeitura de Ivorá