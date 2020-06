Ivorá é contemplada com Emenda para enfrentamento do Covid-19

O município de Ivorá foi recebeu recurso federal extraordinário para auxiliar no combate a Pandemia. O recurso foi viabilizado através de emenda parlamentar do deputado federal, Pedro Westephalen, no valor de R$ 100 mil.

“É de suma importância esta emenda no sentido de reforçar as ações de prevenção e combate, bem como melhorias que este recurso dará para atender esta Comunidade, principalmente, nesse período em que lutamos contra o vírus. Este momento está sendo delicado, não apenas nas nossas regiões, mas no mundo todo, por isso, entendemos a necessidade de unir esforços com nossa bancada federal, fazendo com que os municípios recebam emendas para atender a população”, disse o deputado estadual, Adolto Brito, que também intermediou o recurso.

“Agradecemos a emenda parlamentar e ao mesmo tempo convocamos a comunidade para que fique atenta aos decretos e regras, que norteiam a prevenção contra o Coronavírus no município”, disse o prefeito de Ivorá, Ademar Binotto.

Fonte: Prefeitura de Ivorá