Ivorá desenvolve “Projeto de Proteção e Recuperação de Nascentes”

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Ivorá iniciou nesta semana a entrega das mudas de árvores de espécies nativas para os produtores rurais que aderiram ao “Projeto de Proteção e Recuperação de Nascentes do Município de Ivorá”.

Conforme a titular da pasta, a engenheira agrônoma Cheila Zanon, este projeto é desenvolvido em parceria com o Ministério Público (MP), o 2° Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e conta com o apoio do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), por meio dos professores Filipe Donato e Renato Trevisan, que viabilizaram as mudas distribuídas.

“Neste primeiro momento foram entregues 63 mudas das espécies nativas como: Anjico Vermelho, Aroeira Piriquita, Pitangueira, Açoita Cavalo e Araucária para os seguintes produtores Selvino Damasceno, Antônio Demaceno Júnior, Bertino Basso e Carine Brun, moradores das comunidades do Barreiro, Derrubada, Linha Sete e Linha Um”, relata a secretária, acrescentando que a Administração Municipal demonstra, por meio da concretização deste projeto, a preocupação com o desenvolvimento sustentável para que se possa produzir de forma responsável, pensando nas futuras gerações.

“Enfim, o Poder Público Municipal está dando condições para que o produtor rural possa trabalhar de forma a fomentar o Ecoturismo, o qual Ivorá está demonstrando sua vocação para gerar desenvolvimento. Para tanto, precisamos preservar nossas fontes de água e nascentes para que um dia ela não venha a faltar”, finaliza prefeito Saulo Piccinin.

Fonte: Prefeitura de Ivorá