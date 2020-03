Ivorá decreta Situação de Emergência

O Município de Ivorá decretou, na quarta-feira, dia 4, “Situação de Emergência” à Defesa Civil Estadual. A medida foi tomada em função do período de estiagem, que chega a quase quatro meses e está assolando as comunidades do interior.

Conforme dados da Emater a perda na produção, das principais culturas no município, já chega a: soja (60,5%); milho grão (80%); milho silagem (50%); feijão (50%) e fumo (40%). Na bovinocultura as quedas chegam a 1,5 kg por dia, no bovino de corte e de leite 30% na produção. Totalizando um valor de mais de R$ 17 milhões de redução na economia do município, se somada todas as áreas.

Com relação a falta de água, para consumo, o titular da pasta de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Jonas Zancan, informa que está sendo transportado cerca de 15 mil litros de água, por semana, para as famílias que necessitam e já foram construídos aproximadamente 250 bebedouros para o gado. “Quatro comunidades do interior estão sendo abastecidas com água potável, somando cerca de 10 famílias, podendo vir a aumentar ainda mais”, informa o secretário, justificando o porquê de decretar Situação de Emergência. “Com esta medida, buscamos viabilizar recursos e assim poder dar um melhor atendimento a estas famílias”, observa Zancan.

A Situação de Emergência foi decretara, em Ivorá, após reunião com o prefeito, Ademar Binotto; o secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Jonas Zancan; o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Dair Pedro Quatrin; o presidente da Câmara de Vereadores, Ivair Maziero; além do chefe da Emater Local, Nilmar Stefanello e o membro do Controle Interno Municipal, Milton Donatto.

Na reunião também foi discutida sobre ações futuras para que não falte água no interior do município, como construção de poços artesianos e açudes.

RIOS: Ainda conforme a Emater, os rios da região de Ivorá estão cerca de 70% abaixo do nível normal de água e alguns menores até já secaram.

ESTADO: A estiagem é considerada, pela Secretaria de Agricultura do Estado, como a pior dos últimos oito anos. Conforme a Defesa Civil, até terça-feira, dia 3, 125 municípios haviam decretado Situação de Emergência, em função da falta de chuvas.

Fonte: Prefeitura de Ivorá