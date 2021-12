Ivorá comemora Dia do Evangélico

A Câmara de Vereadores de Ivorá aprovou, ainda no mês de novembro, o “Dia Municipal o Evangélico – 30 de novembro”. O Projeto de Lei foi apresentado pela vereadora Jussara Pase Moro.

Conforme a parlamentar, a proposta da criação do “Dia Municipal o Evangélico em Ivorá” teve como objetivo reconhecer esta parcela importante da comunidade que, segundo dados levantados, já somam cerca de 10% da população ivorense. “Este dia visa também incentivar a divulgação da espiritualidade e a participação da comunidade em geral, através de ações públicas de demonstração de que o caminho para um melhor viver é exatamente a nossa busca constante de Deus e, em especial, o caminhar com seu filho Jesus”, destacou a vereadora, acrescentando que ao ser procurada pelos membros das igrejas evangélicas, foi possível perceber que a implantação do “Dia do Evangélico Municipal” já era um sonho antigo da instituição, que buscam destacar a importância que o segmento Evangélico tem junto à comunidade. “Nosso reconhecimento e apoio a todos os evangélicos do nosso Município, que vêm prestando um inestimável trabalho no resgate da cidadania; na reestruturação das famílias; na busca incessante por uma juventude saudável e feliz, longe das drogas e do crime”, finalizou.

De acordo com o pastor João Paulo Simonetti, o dia da aprovação do projeto ficou marcado na história de Ivorá, em especial ao povo Evangélico. “Após algumas tratativas, pude explanar nosso anseio e defesa do projeto. Chegamos ao momento tão esperado, a aprovação do Dia do Evangélico em Ivorá, que será comemorado todos os dias 30 de novembro de cada ano. Quero agradecer em especial a vereadora Jussara que aceitou nossa petição e aos demais vereadores que disseram sim. Parabéns a Igreja Batista Filadélfia Conservadora – Ivorá e Igreja Assembléia de Deus”, finalizou João Paulo.

COMEMORAÇÃO

A Igreja Batista Filadélfia Conservadora, de Ivorá, promoveu no sábado, 27 de novembro, evento alusivo ao seu 22° aniversário e comemoração pelo Dia do Evangélico.

A festividade foi realizada na Praça Alberto Pasqualine e contou com a Banda Nova Aliança; além de distribuição de erva-mate e água quente para o chimarrão.

Participou das comemorações o prefeito Saulo Piccinin; o vice-prefeito, Jordano Moro; a vereadora, Jussara Moro; entre outros.

Fonte: Prefeitura de Ivorá