Ivorá: Câmeras de vídeomonitoramento já estão funcionando

Já estão funcionando na sede da Brigada Militar, em Ivorá, as seis câmeras de vídeomonitoramento instaladas pelo município.

O prefeito Saulo Piccinin e o secretário de Obras e Serviços Urbanos de Ivorá, Flávio Tonel, o Keto, estiveram nesta semana vistoriando o funcionamento. “Para nós é uma imensa alegria em proporcionar uma maior segurança e tranquilidade aos munícipes através da instalação destas seis câmeras em pontos estratégicos, as quais captam imagens, via fibra ótica, das principais entradas da cidade e outros pontos, diretamente para a Brigada Militar”, disse o chefe do Executivo ivorense, acrescentando que o investimento foi de R$ 82.650,00, sendo R$ 51.243,01 oriundo da Consulta Popular e R$ 31.406,99 de contrapartida da Administração Municipal.

As câmeras de vídeo-monitoramento foram instaladas na Rua Euclides Londero/Cemitério; Avenida Garibaldi/ Saída Cruz Luminosa; Rua General Osório/ Saída Linha Cinco; Rua Pinto Bandeira/ Saída Faxinal do Soturno; Rua Severino Bellinaso/ Euclides Londero e Rua Euclides Londero/General Osório.

Durante visita à Brigada Militar, prefeito e secretário foram recebidos pelos soldados Mendes e Froelich.

