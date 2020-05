Ivorá busca de recursos devido estiagem

Esteve, novamente, no município de Ivorá, o coordenador Regional da Defesa Civil, tenente coronel, Jacob Pinton.

O objetivo, segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Alceu Portella, foi auxiliar o município no sentido de solicitar recursos junto ao Governo Federal para aquisição de cestas básicas e perfuração de poços artesianos; destinados aquelas famílias que foram afetadas com a forte estiagem no município.

Ainda no mês de março Ivorá decretou “Situação de Emergência” à Defesa Civil Estadual. A medida foi adotada em função do período de estiagem, que chegava a quase quatro meses, assolando, principalmente, as comunidades do interior.

Receberam a Defesa Civil Regional os secretários municipais de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente – Jonas Zancan; de Finanças e Administração – Jorge dos Santos de Souza; bem como o membro da Defesa Civil Municipal, Adelton Prestes; além do chefe da Emater local, Nilmar Stefanello. Acompanhou ainda o tenente coronel Jacob Pinton, o tenente Ivan.

Recursos

Nesta semana o Ministério do Desenvolvimento Regional anunciou a liberação de recursos para 17 municípios do país para ações de resposta a desastres naturais. O município de Ivorá foi contemplado com R$ 11,9 mil para a compra de kits de alimentos e de assistência humanitária.