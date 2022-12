Ivorá assina convênio com Programa Melhores Amigos

A Prefeitura de Ivorá assinou no último dia 19 de dezembro, o convênio com o “Projeto Melhores Amigos”, do Governo do Estado, para a realização esterilização cirúrgica de cães e gatos em situação de rua e semi domiciliados.

O convênio prevê a realização de 150 castrações de fêmeas de cães e gatos e o método utilizado deverá ser, preferencialmente, a técnica cirúrgica realizada pelo flanco, do tipo ovariohisterectomia, utilizando incisões do tipo mini celiotomia (1 a 3 cm) e auxílio com gancho de snook.

O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e será executado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação conforme determina o Plano de Trabalho aprovado.

“O repasse do Governo do Estado é de R$ 30 mil e a contrapartida do município de R$ 7,5 mil, sendo que o mesmo terá prazo de execução de 12 meses a contar da publicação no Diário Oficial do Estado”, explica a titular da pasta de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Cheila Zanon, acrescentando que os interessados aguardem o chamamento para as inscrições, que serão feitas após os trâmites legais do Processo.

“A Administração Municipal se sente imensamente feliz em anunciar tal projeto, pois esta é mais uma proposta do Plano de Governo que está sendo cumprida dentro do prazo esperado”, diz o prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin.

Fonte: Prefeitura de Ivorá