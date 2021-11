Ivorá apresenta projetos ao Ministério Público

Ainda no final do mês de outubro a secretária de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Ivorá, Cheila Zanon, e o secretário municipal de Administração e Finanças, Eno Frizzo, estiveram visitando o Promotor e Justiça de Faxinal do Soturno, Claudio Estivallet Júnior para apresentação de projeto.

O encontro objetivou apresentar o “Projeto de Proteção e Recuperação de Nascentes” e buscar a atenção, a parceria e o auxílio do Ministério Público (MP) para o desenvolvimento deste e outros projetos no município.

Cheila destaca a importância da parceria entre o MP, o município de Ivorá, o Batalhão Ambiental da Brigada Militar e os agricultores para realização das ações voltadas para o meio ambiente.

O promotor se mostrou muito solícito ao município e destacou que o MP deve retomar, em breve, os projetos pelos quais a secretária solicitou. “Ivorá pode contar comigo no que for preciso”, disse Estivallet, acrescentando a importância em sempre trazer o agricultor para o debate e ouvir suas necessidades.

Além do meio ambiente, esteve na pauta outras ações como a retomada de campanhas relacionadas à prevenção ao consumo de álcool e a drogas, além daqueles voltados para a sexualidade na adolescência; entre outros.

Estivallet sugeriu que a Administração de Ivorá faça um ‘compilamento’ de todas ações que almeja promover dentro dos 25 projetos elencados pelo MP.

“Como resultado da reunião, ficou definido que será programado um “Evento de Apresentação dos Projetos” com todas as partes envolvidas para um dia todo no município. A data que será para meados do próximo ano”, explica a secretária.

“A cada vez que vou a Ivorá volto mais feliz, é um povo diferenciado, mais fechado sim, mas um povo acolhedor e muito receptivo”, finalizou Estivallet.

A Administração Pública de Ivorá ficou feliz pela receptividade da Promotoria, destacando que pretende desenvolver um trabalho cada vez mais voltado para a participação da comunidade.

Fonte: Prefeitura de Ivorá