IV Congresso Internacional inicia nesta sexta-feira, no Recanto Maestro

Nesta sexta-feira, dia 2, e sábado, dia 3, o IV Congresso Internacional “Uma Nova Pedagogia para a Sociedade Futura” vai ser oferecido virtualmente direto do Recanto Maestro, em Restinga Sêca.

O ato de educar crianças, jovens e adultos no mundo atual e no futuro será foco das discussões do Congresso organizado pela Fundação Antonio Meneghetti e pela Antonio Meneghetti Faculdade, ambas entidades gaúchas. O evento que ocorre bianualmente é o principal encontro sobre educação promovido pela Fundação Antonio Meneghetti, que desenvolve 32 projetos educacionais gratuitos para formação de crianças e jovens no Rio Grande do Sul, sendo uma entidade em status consultivo especial junto ao Conselho Econômico e Social da ONU desde 2018.

Para abordar a temática de maneira ampla, representantes da cultura, educação, governo, formação rural, técnica, empresarial e de organismos internacionais estarão presentes. O Ministro Marcos Pontes, de Ciência Tecnologia e Inovação, falará sobre sua trajetória desde um menino de origem humilde até se tornar o primeiro astronauta brasileira, graças ao esforço e dedicação aos estudos. O cartunista e criador da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa, falará sobre o papel educativo que seus quadrinhos tiveram no aprendizado de tantas gerações.

Os empresários Roberto Argenta (Calçados Beira Rio) e Abilio Diniz (Grupo Península) contam a visão do empresário sobre a educação que prepara a entrada do jovem no mercado de trabalho, seja ela oferecida pela escola, a família, a universidade ou a própria empresa.

Por parte de grandes organismos internacionais que pensam a educação, a ex-Diretora Geral da UNESCO, Sra. Irina Bokova (gestão de 2009 a 2017) e a atual Diretora Regional para Ciência para América Latina e Caribe da UNESCO, Sra. Lidia Brito, estarão presentes.

Explicando a plataforma de ensino de técnicas agrícolas da EMBRAPA, a pedagoga Aline Branquinho, é uma das convidadas do painel de centros de excelência. A iniciativa Matemática na Temática das Ondas, que está disponível no You Tube, será apresentada por seu criador, o Prof. Dr. André Nachbin, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e o curso pré-vestibular oferecido como projeto social pelos alunos do Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA) é apresentado pelo presidente da iniciativa, o estudante Vitor Haley.

Por fim, pesquisadores do campo da Educação advindos do Brasil, Inglaterra, Singapura, Rússia, Holanda, EUA, Ucrânia e Itália, discutem como será a educação do futuro para crianças e jovens de modo a lidar com as novas gerações e, é claro, com os estudantes que tiveram que enfrentar o delicado período da pandemia.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.congressopedagogia2021.com. O congresso é todo virtual.

Serviço:

http://www.congressopedagogia2021.com

Data:

02 e 03 de julho, das 9h às 20h nos dois dias