Itinerários definidos para o transporte escolar 2020 em Agudo

A sala de eventos da Prefeitura de Agudo recebeu na tarde do dia 28 de janeiro, o processo licitatório para o transporte escolar 2020. Foram licitados 20 itinerários.

Além dos 20 terceirizados, serão mais quatro veículos próprios do município. Conforme dados do responsável pelo transporte escolar em Agudo, Rudinei Dalla Corte, deverão ser investidos cerca de R$ 2,5 milhões, sendo transportados em torno de 2.400 alunos, entre escolas municipais e estaduais, e mais de dois mil quilômetros diários.

Todas as nove empresas que participaram da licitação irão prestar o serviço do transporte escolar. A cada 100 dias são realizadas inspeções por empresa que possui Engenheiro Mecânico devidamente habilitado no Crea/RS e acreditada no Denatran/Inmetro e registrada no Crea/RS.

Os alunos que utilizavam o transporte escolar do Itinerário 10, o qual passava nas localidades de Rincão Despraiado, CTG, Cerro da Figueira, Esquina Goltz, Canto do Nuca, Viveiro Municipal e Canto católico, deverão ser matriculados, para turmas da Educação Infantil ao 5ª ano na Escola Municipal de Ensino Fundamental D. Pedro II; do 6º ao 9º ano, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Luiz Germano Poetter e Ensino Médio, na Escola Estadual de Educação Básica Willy Roos. O itinerário deste transporte escolar, não irá mais até a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Reis.

Fonte: Prefeitura de Agudo